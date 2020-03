The Great : Elle Fanning deviendra impératrice de la Russie, en mai sur Hulu

Après la mini-série Catherine The Great proposée par Sky Atlantic et HBO avec Helen Mirren il y a quelques mois, ce sera au tour de Hulu de nous offrir avec The Great une série nous entrainant dans la vie de l’impératrice. Elle arrivera sur la plateforme de streaming américaine le 15 mai prochain.

Annoncée il y a de cela un an, The Great est une création de Tony McNamara (La Favorite) qui est présentée comme n’étant pas conventionnelle dans son approche, puisqu’elle sera une comédie comportant des éléments semi-anachroniques.

Au niveau de l’histoire, la série nous ramènera donc naturellement en Russie au 18e siècle afin de chroniquer avec humour l’ascension de Catherine (Elle Fanning) et sa relation tumultueuse avec son mari (Nicholas Hoult).

À niveau de son casting, The Great réunira ainsi Elle Fanning et Nicholas Hoult dans les premiers rôles et ils seront accompagnés par Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge et Sacha Shawan.

Signalons également que Hulu proposera la saison 2 de Ramy à la même période, puisque tous les épisodes seront mis en ligne le 29 mai.

