Une saison 2 pour The L Word: Generation Q, ainsi que pour Work in Progress sur Showtime

Alors que Showtime vient d’annoncer que la prochaine saison de Shameless sera également la dernière, la chaine se tourne vers le futur en renouvelant deux de ses nouveautés, tout d’abord The L Word: Generation Q, puis Work in Progress.

Le revival de The L Word a ainsi été un joli succès pour Showtime qui prend la forme d’une hausse notable d’abonnements accompagnant le lancement de cette Generation Q. Il semble que West Hollywood pour Silver Lake fut un déménagement payant.

Dans ce revival dont la première saison scénarisée par Marja-Lewis Ryan (Ilene Chaiken, la créatrice du show original, est uniquement productrice) se compose de 8 épisodes, nous reconnectons avec Bette (Jennifer Beals), Shane (Kate Moennig) et Alice (Leisha Hailey). Bette se présente d’ailleurs aux élections pour la mairie de Los Angeles alors que l’on est introduit à une toute nouvelle génération de personnages. Après tout, une décennie s’est écoulée.

Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas et Sepideh Moafi tiennent également des rôles réguliers dans cette saison de The L Word: Generation Q, tandis que Megan Rapinoe, Brian Michael, Stephanie Allyne, Olivia Thirlby, Fortune Feimster et Latarsha Rose sont apparus en guest stars.

Le dernier renouvellement annoncé par Showtime est donc celui de Work in Progress, une comédie créée par Abby McEnany et Tim Mason et co-scénarisée par Lilly Wachowski (The Matrix, Sense8). Elle sera de retour pour une saison 2 de 10 épisodes qui seront tournés cette année à Chicago.

Si vous n’êtes pas familiers avec Work in Progress, c’est une série qui se base sur le spectacle original d’Abby McEnany qui est une vétérane de la scène comique de Chicago. L’histoire nous propose de suivre les tribulations et relations de McEnany à Chicago. Lesbienne de 45 ans en surpoids, Amy enchaine les mésaventures qui alimentent son désespoir, ce qui va la mener développer une nouvelle relation surprenante, dynamique et transformative.

Au niveau du casting, la première saison de Work in Progress rassemblait Karin Anglin et Celeste Pechous autour d’Abby McEnany, mais aussi Julia Sweeney (Saturday Night Live, Shrill) qui tient son propre rôle, tandis que Theo Germaine (The Politician) est apparu en guest star.

