The Last Kingdom Saison 4 : Netflix annonce une date pour le retour d’Uhtred de Bebbanburg

Uhtred of Bebbanburg se prépare pour la bataille pour Netflix. La plateforme de streaming vient en effet d’annoncer que la saison 4 de The Last Kingdom serait mise en ligne le 26 avril, soit 17 mois après la saison 3.

Adaptation de Les Chroniques saxonnes de Bernard Cornwell, The Last Kingdom suit Uhtred de Bebbanburg, fils orphelin d’un noble saxon qui est kidnappé enfant par les Scandinaves et élevé parmi eux. Adulte, il doit sans cesse choisir entre le royaume de ses origines et le peuple qui l’a vu grandir. Dans une Angleterre constituée de plusieurs royaumes où les terres anglo-saxonnes sont attaquées et régies par les Danois, Uthred se retrouve à prêter allegeance à Alfred, roi du Wessex et mener de nombreuses batailles. Un chapitre de l’histoire de l’Angleterre se tournait à la fin de la saison 3 avec la mort d’Alfred et la montée sur le trône de son fils Edward.

Se composant de 10 épisodes, cette saison 4 de The Last Kingdom continue naturellement nous relater les aventures d’Uthred et de ses proches en adaptation les évènements des livres 7 et 8 de Bernard Cornwell, The Pagan Lord et The Empty Throne. Alors qu’Edward et Aethelflaed se disputent pour l’avenir de Mercia et le rêve d’Alfred de voir une Angleterre unie, Uthred se bat de son côté pour récupérer ce qui lui revient de droit.

Au casting de cette saison 4 de The Last Kingdom, on retrouve Alexander Dreymon (Uhtred of Bebbanburg), Joseph Millson (Aelfric), Ian Hart (Father Beocca), Toby Regbo (Aethelred), Emily Cox (Brida), Timothy Innes (King Edward), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Millie Brady (Aethelflaed), Magnus Bruun (Cnut) et Jeppe Beck Laursen (Haesten). Ils sont rejoints par Stefanie Martini (Prime Suspect 1973) qui incarne Eadith, la nouvelle conquête d’Aethelred, et Jamie Blackley (The Halcyon) dans la peau d’Eardwulf, le bras droit d’Aethelred.

