The Luminaries : Premières images pour la nouvelle série avec Eva Green, prochainement sur BBC Two

C’était en septembre 2018 que BBC annonçait le début de la production pour The Luminaries, adaptation en série du livre d’Eleanor Catton avec Eva Green, publié chez nous sous le titre Les Luminaires. Plus d’un an après cette annonce, un premier teaser a fait son apparition, mais pas encore de date de diffusion.

L’auteure elle-même s’est chargée de cette adaptation en 6 épisodes pour BBC Two qui nous ramène en Nouvelle-Zélande, en 1866. En pleine ruée vers l’or, l’île voit débarquer sur ses côtes tout ce que la vieille Europe compte d’ambitieux et de désespérés. Parmi eux, Walter Moody, un jeune Britannique bien décidé à faire fortune.

Mais une étrange assemblée l’attend dans le petit hôtel où il a trouvé refuge. Là, douze hommes du cru tiennent une réunion secrète pour tenter d’élucider des faits étranges qui agitent la communauté. Un notable a disparu, une prostituée a tenté de mettre fin à ses jours, et on a découvert une immense fortune dans la maison d’un pauvre ivrogne, mort lui aussi. Moody succombe bientôt à l’irrésistible attrait du mystère et se retrouve plongé dans un entrelacs d’intrigues où la fièvre de l’or est reine.

Le casting réunit, en plus d’Eva Green (Penny Dreadful), Marton Csokas (Into The Badlands), Eve Hewson (The Knick), Himesh Patel (Yesterday), Ewen Leslie (The Cry), Erik Thomson (The Code), Benedict Hardie (Hacksaw Ridge), Yoson An (Dead Lucky).

