The Magicians Saison 5 : Une nouvelle quête débute dans trois semaines pour les magiciens de Syfy

SyFy suit le modèle habituel de diffusion. La saison 5 de The Magicians arrivera donc en janvier sur la chaine américaine qui nous dévoile ainsi un second trailer introduisant la suite de l’histoire qui arrivera donc le 15 janvier sur la chaine américaine.

Pour rappel (spoiler si vous n’êtes pas à jour sur la série), la saison 4 de The Magicians s’est terminée tragiquement, puisque Quentin (Jason Ralph) s’est sacrifié pour sauver le monde. Ses amis doivent dès lors faire face à de nouveau challenge sans lui tout en faisant leur deuil.

En ce qui concerne Julia (Stella Maeve), cela se fera à l’aide d’une nouvelle quête, tandis que Margo (Summer Bishil) et Eliot (Hale Appleman) sont dans le futur et doivent sauver Filory, mais aussi Josh (Trevor Einhorn) et Fen (Brittany Curran). De son côté, Alice (Olivia Taylor Dudley) doit assumer de nouvelles responsabilités à la tête de l’Ordre des Bibliothécaires.

Au casting de cette saison 5 de The Magicians, nous retrouvons donc en réguliers Stella Maeve, Olivia Taylor Dudley, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil, Rick Worthy, Jade Tailor, Brittany Curran et Trevor Einhorn.

