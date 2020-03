Pas de saison 6 pour The Magicians, la série s’arrête en avril sur SyFy

En diffusion actuellement sur la chaine américaine SyFy, la saison 5 de The Magicians sera également la dernière de la série. En effet, il vient d’être annoncé que le show ne sera pas reconduit pour une saison 6. L’annulation est officielle.

Bien que la saison en cours ait déjà bouclé sa production, il y aura bien une fin. Scénarisée par John McNamara, Sera Gamble et Henry Alonso Myers (qui est devenu co-showrunner cette année), cette saison 5 n’a pas été abordée comme étant la dernière, mais la possibilité d’une annulation — les audiences sont en baisse depuis deux ans et les coûts de production augmentent — était suffisamment concrète pour que le season finale ait été écrit d’une manière à pouvoir servir de series finale.

Basée sur la série littéraire de Lev Grossman, The Magicians débuta en nous introduisant à Quentin Coldwater (Jason Ralph) alors qu’il entre à l’université de Brakebills où il doit apprendre la magie, ce qui le mènera à découvrir que le monde de Fillory avec ses créatures magiques existe au-delà des livres pour enfants avec lesquels il a grandi. Au fil des saisons, Quentin et ses amis durent sauver le monde, la magie et les uns et autres, voyageant entre les mondes.

Au total, The Magicians se compose donc de 5 saisons, pour un total de 65 épisodes. À noter que ce n’est pas la seule série annulée par SyFy récemment, puisque la chaine a aussi annoncé la fin prochaine de Van Helsing.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.