The Mandalorian Saison 2 : Le chasseur de primes intergalactique revient l’automne prochain sur Disney+

Le paysage télévisuel américain est en pleine métamorphose avec les multiples services de streaming qui font surface de tous les côtés. Au milieu du chaos, on ne sait jamais quand on aura la suite d’une série au point qu’il y a de quoi être surpris quand il faut attendre moins d’une bonne année. Ce sera le cas avec The Mandalorian sur Disney+.

Alors que la première saison s’achevait cette semaine sur la plateforme du géant américain avec son huitième épisode, le réalisateur Jon Favreau — qui est également créateur du show — annonce que la saison 2 sera bien mise en ligne durant l’automne 2020.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Si vous n’êtes pas familiers avec The Mandalorian, cette série prend place dans l’univers de la franchise Star Wars, quelque temps après la chute de l’Empire et l’émergence du Premier Ordre, soit entre les films Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force. L’histoire nous propose de suivre les aventures d’un chasseur de primes (Pedro Pascal), dans la lignée de Jango et Boba Fett, qui évolue aux limites de la galaxie, loin de l’autorité imposée par la Nouvelle République.

Au casting de la première saison, Pedro Pascal est notamment accompagné par Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Nick Nolte, Julia Jones et Ming-Na Wen.

Bien entendu, en France, la première saison de The Mandalorian n’a pas encore été mise en ligne, puisque le service Disney+ n’arrivera pas avant le 31 mars 2020, date à laquelle on peut s’attendre à découvrir le show.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.