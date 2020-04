The Mandalorian : La série Star Wars de Disney+ est aussi à découvrir ce soir sur Canal+, C8 et CStar

Après plusieurs mois d’attente, la plateforme de streaming Disney+ arrive en France aujourd’hui. Pour l’occasion, non seulement les abonnés peuvent découvrir la série The Mandalorian qui prend place dans l’univers Star Wars, mais le premier épisode est également diffusée ce soir à 20h20 sur Canal+ et Canal+ Family, à 21h20 sur C8, puis enfin à 22h40 sur Cstar. La suite sera naturellement exclusivement sur Disney+.



Série de science-fiction créée par Jon Favreau (Iron Man), The Mandalorian nous entraine donc dans la franchise Star Wars et prend place quelque temps après la chute de l’Empire et l’émergence du Premier Ordre, soit entre les films Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force.

L’histoire nous propose de suivre les aventures d’un chasseur de primes (Pedro Pascal), dans la lignée de Jango et Boba Fett, qui évolue aux limites de la galaxie, loin de l’autorité imposée par la Nouvelle République. Après une mission menée avec succès, il va se retourner contre son employeur, mettant tout en danger, pour sauver une vie. Il est après cela en fuite, passant d’une planète à l’autre. En savoir plus avec notre bilan de la saison 1.



Au niveau de son casting, la première saison de The Mandalorian rassemblera Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Taika Waititi.

Terminons par signaler qu‘une saison 2 de The Mandalorian a été commandée (elle est annoncée pour l’automne) et qu’une autre série Star Wars a également été annoncée, une se centrant sur le personnage d’Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.