The Midnight Gospel : La nouvelle série du créateur d’Adventure Time débute aujourd’hui sur Netflix

C’est une nouvelle aventure psychédélique, philosophique et animée qui débute sur Netflix avec The Midnight Gospel, dont l’intégralité de la première saison est dès à présent disponible sur le service de streaming.

Série créée par Pendleton Ward (Adventure Time) et Duncan Trussell (podcast Duncan Trussell Family Hour), et animée par Titmouse, The Midnight Gospel relate l’histoire de Clancy, un spacecasteur dont le simulateur d’univers est défectueux et qui abandonne le confort de sa maison extra-dimensionnelle sur le Ruban pour interviewer des êtres qui vivent dans d’autres mondes.

Ainsi, tout débute quand le simulateur pose Clancy sur une terre ravagée par des zombies. Il y rencontre le président, grand fan de drogue et de méditation. Il poursuivra son aventure avec une planète peuplée de bébés clowns, une planète sous-marine, une planète médiévale brutale, une prison spirituelle et plus encore.

Le casting de voix de cette première saison de The Midnight Gospel rassemble Duncan Trussell, Phil Hendrie, Drew Pinsky, Joey Diaz, Natasha Leggero, Johnny Pemberton, Christina Pazsitzky, Anne Lamott, Damien Echols, Trudy Goodman, Maria Bamford, Pauly Shore, Doug Lussenhop, David Nichtern, Steve Little, Caitlin Doughty et Stephen Root.

