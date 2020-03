The Mire : Deux journalistes enquêtent dans la Pologne des années 80, dès maintenant sur Netflix

Ne cessant jamais de diversifier son offre de séries européennes, Netflix propose un show venant de Pologne avec The Mire (Rojst en version originale) qui fut diffusée il y a deux ans dans son pays d’origine. L’intégralité de ses 6 épisodes est donc dès à présent disponible sur le service de streaming.

Écrite par Kasper Bajon, Jan Holoubek et Anna Kazejak, The Mire nous entraine dans la Pologne du début des années 1980, une prostituée et le leader d’un mouvement pour jeunes sont assassinés. Deux journalistes se penchent sur l’enquête, bâclée.

Tout commence quand un homme avoue le double meurtre d’une prostituée et du chef d’une communauté dans une forêt. Mais les journalistes Piotr Zarzycki et Witek Wanycz persistent à penser que l’affaire ne s’arrête pas là.

Au casting de cette saison de The Mire, nous trouvons Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Zofia Wichłacz, Magdalena Walach, Piotr Fronczewski, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Zbigniew Waleryś, Jacek Beler et Nel Kaczmarek.

