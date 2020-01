The New Pope : John Malkovich devient le nouveau Pape, dès ce soir sur Canal+ et HBO

Lancement international pour The New Pope. Après avoir fait ses débuts hier soir en Angleterre sur Sky Atlantic, c’est au tour de HBO aux États-Unis et Canal+ en France de la proposer. Cette suite à The Young Pope arrive en effet ce soir avec les deux premiers épisodes sur Canal+ à 21h05.

Se composant de 9 épisodes, The New Pope est de nouveau entièrement réalisée par Paolo Sorrentino. Ce dernier est également crédité au scénario, en compagnie d’Umberto Contarello et Stefano Bises.

Si vous êtes passé à côté de The Young Pope (et de notre bilan), l’histoire met en scène Pie XIII (né Lenny Belardo), le Pape controversé qui entame tout juste son règne. Présenté comme étant un avant tout un homme complexe et plein de contradictions faisant preuve d’un conservatisme s’approchant l’obscurantisme le plus archaïque qui soit, Pie XIII est tout à fait capable de compassion envers les plus démunis et refuse de subir l’influence de ceux qui cherchent à utiliser le Vatican. Bien qu’il prenne le risque d’être trahi par ses fidèles plus proches, il doit surmonter sa peur d’être abandonné par Dieu pour défendre son Église.

En ce qui concerne l’intrigue de The New Pope, nous suivons John Malkovich qui est le fameux nouveau Pape, Giovanni Paolo III. Il a pris ses fonctions et assume pleinement ses différences avec son prédécesseur qui est dans le coma. Il a pris ses fonctions, mais Pie XIII va se réveiller et tout se complique alors.

Au niveau du casting, autour de Jude Law et John Malkovich, nous retrouverons dans The New Pope Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier et Maurizio Lombardi qui étaient présents dans The Young Pope. Ils seront rejoints par Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir et Massimo Ghini. Sharon Stone et Marilyn Manson sont annoncés dans des rôles en guest star.

