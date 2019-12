The Outsider : Jason Bateman est-il coupable de meurtre ? en janvier 2020 sur HBO et OCS

HBO n’a pas annoncé à ce jour une saison 4 de True Detective, ce qui ne veut pas dire que la chaine payante n’a rien dans ce registre à nous offrir pour le début d’année prochaine. Qui mieux que Stephen King, le maitre de l’horreur en personne pour nous offrir une histoire policière angoissante ? L’auteur ne cesse de voir ses romans être portés à l’écran, à la télévision et au cinéma, et HBO se joint donc à la liste avec The Outsider qui sera diffusée à partir du dimanche 12 janvier 2020 sur la chaine américaine, et dans la foulée en France sur OCS.

Se composant de 10 épisodes, L’Outsider commence avec le corps martyrisé d’un garçon de onze ans qui est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland (Jason Bateman), l’un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball, professeur d’anglais, marié et père de deux fillettes.

Les résultats des analyses d’ADN ne laissent aucun doute. Dossier classé. À un détail près : Terry Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout aussi irréfutables que les preuves qui l’accusent. Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout soupçon ? Une question à laquelle va devoir tenter de répondre le détective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn).

Autour de Jason Bateman et Ben Mendelsohn, le casting de The Outsider rassemble Bill Camp, Mare Winningham, Paddy Considine, Julianne Nicholson, Yul Vázquez, Jeremy Bobb et Marc Menchaca.

