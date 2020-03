The Plot Against America : Le complot contre l’Amérique débute ce soir sur HBO et demain sur OCS

Déjà de retour sur HBO, David Simon s’attaque à l’adaptation d’un populaire roman uchronique qui fait tristement écho au monde actuel avec The Plot Against America, une mini-série évènement qui débute ce soir sur HBO (et demain à 20h40 OCS City en France).

Développée par David Simon et Ed Burns, The Plot Against America est, comme son titre le suggère, une adaptation du célèbre livre « Le complot contre l’Amérique » de Philip Roth, soit une uchronie racontant une version alternative de l’Histoire américaine.

Racontée du point de vue d’une famille juive du New Jersey, cette mini–série parle de la montée au pouvoir du célèbre aviateur Charles Lindbergh, un xénophobe qui, dans cette version, battit le président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940. Il s’empresse de signer un pacte de non-agression avec Hitler et de tourner tout le pays vers le fascisme.

Au niveau du casting, les 6 épisodes de The Plot Against America rassemblent Winona Ryder (Stranger Things), Zoe Kazan (The Deuce), Morgan Spector (Boardwalk Empire), Anthony Boyle (Ordeal by Innocence), Azhy Robertson, Caleb Malis et John Turturro (The Night Of).

