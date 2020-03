The Protector Saison 3 : Le Protecteur d’Istanbul reprend le combat, dès aujourd’hui sur Netflix

Le Protecteur d’Istanbul reprend le combat aujourd’hui Netflix, puisque le service de streaming met en ligne la saison 3 de The Protector, sa série de super-héros qui nous vient de Turquie.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Binnur Karaevli, The Protector nous entraine donc à Istanbul où Hakan Demir (Çağatay Ulusoy) découvre ce qui le lie à un ancien ordre secret. Il entreprend alors de sauver la ville des griffes d’un ennemi immortel. En saison 2, Hakan et les Loyaux sont finalement confrontés au retour des Immortels et doivent déjouer les plans de destruction de la ville… et de l’humanité tout entière.

Dans la saison 3, Hakan se lance dans une bataille acharnée pour sauver Istanbul des agissements diaboliques de son frère, qui porte le sang du Protecteur. Alors qu’un virus mortel décime la ville, les cruels Faysal et Ruya semblent près de l’emporter. Quand Hakan décide de joindre Nisan (Funda Eryiğit) pour trouver l’antidote qui sauvera ses concitoyens, il voit Burak (Taner Ölmez) se joindre à lui. Mais Hakan doit aussi trouver Vezir, qui s’apprête à conquérir Istanbul avec une fureur accumulée pendant six cents ans.

Au casting de The Protector dont la saison 3 ne compte cette fois que 7 épisodes, nous avons donc Çağatay Ulusoy, mais également Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Yurdaer Okur, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Engin Öztürk, Yurdaer Okur et OnatBurçin.

