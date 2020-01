The Ranch Saison 4 Partie 2 : La fin de la série est à découvrir dès à présent sur Netflix

Il y a de plus en plus de séries Netflix qui s’arrêtent et, pour beaucoup, ce n’est pas quelque chose qui a été préparé. Ce n’est pas le cas avec The Ranch, puisque la fin a été annoncée il y a un moment déjà. Ainsi, avec la seconde moitié de cette saison 4, on peut dès à présent découvrir les ultimes épisodes sur la plateforme de streaming.

Rien ne va plus dans The Ranch, car maintenant que la propriété est aux mains de la concurrence, de nouveaux ennuis se profilent à l’horizon. Colt, Beau et le reste des Bennett doivent plus que jamais se serrer les coudes.

La série revient alors que la période des fêtes se profile à l’horizon. Cette ultime saison prend en effet place entre Thanksgiving et Noël, le clan Bennett devant faire face à des hauts et des bas au moment où l’hiver s’apprête à arriver et qu’il n’y a plus grand-chose à sauver.

Le casting de cette saison 4 de The Ranch rassemble Ashton Kutcher, Sam Elliott, Debra Winger, Elisha Cuthbert, Dax Shepard, Megyn Price, Kathy Baker, Kelli Goss et plus, avec le retour de nombreuses guest stars.

