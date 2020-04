The Resident Saison 1 : Le Dr Hawkins et ses collègues vous reçoivent dès ce soir sur TF1

La diffusion de la saison 16 de Grey’s Anatomy est entrée en pause. Pas de panique, TF1 a toujours plus de médecins sous le coude. Cette fois, ce sont ceux de The Resident qui prennent le relais avec la première saison qui débute ce soir à partir de 22h05.

Création d’Amy Holden Jones (Black Box) qui a déjà été programmée en France sur WarnerTV, The Resident se propose de nous dévoiler les coulisses d’un hôpital, avec ses challenges financiers, ses problèmes médicaux et plus encore.

La première saison commence quand Devon Pravesh (Manish Dayal), jeune idéaliste, fait ses débuts au Chastain Park Memorial d’Atlanta avec pour but de travailler avec le Dr Bell (Bruce Greenwood), légende de la chirurgie. À son arrivée, il se retrouve sous les ordres du Dr Conrad Hawkins (Matt Czuchry) qui le prend en charge pour lui montrer les dessous du monde médical, où ils sauvent des vies autant qu’ils en perdent.

Surtout, Devon ne tarde pas à réaliser que le légendaire Bell n’est plus ce chirurgien exceptionnel, mais un homme dépassé avec des tremblements. Cependant, son nom participe à la réputation et au bon financement de l’hôpital, poussant ainsi ses collègues à devoir protéger ses arrières et réparer ses erreurs quand cela est possible dans le but de le couvrir, lui et l’hôpital.

Au casting de cette saison 1 de The Resident, nous trouvons donc Matt Czuchry (The Good Wife) qui est entouré par Emily VanCamp (Revenge), et Manish Dayal (90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération), Bruce Greenwood (Star Trek) et Melina Kanakaredes (Les Experts : Manhattan).

