Pas de saison 2 pour The Rook, Starz met fin à la carrière surnaturelle de Myfanwy Thomas

Diffusée l’été dernier sur Starz, la série d’espionnage avec un twist fantastique The Rook ne reviendra pas cette année pour une saison 2. La chaine vient en effet d’officialiser son sort. Elle a été annulée.

Proposée en France sur StarzPlay, la première saison de The Rook n’a tout simplement pas intéressé les spectateurs, puisque la série se place parmi les programmes les moins suivis de la chaine américaine avec une moyenne de 225 000 téléspectateurs par épisodes.

Produite par Stephenie Meyer (Twilight) et scénarisée par Stephen Garrett (Spooks), The Rook est une adaptation du roman éponyme de l’Australien Daniel O’Malley qui est disponible chez nous sous le titre Au service surnaturel de Sa Majesté. L’intrigue débute avec Myfanwy Thomas (Emma Greenwell) qui reprend conscience dans un parc de Londres, entourée de cadavres d’hommes en costume portant des gants en latex. Elle retrouve un message lui indiquant qu’elle savait qu’elle allait perdre la mémoire ; elle s’est ainsi laissé tous les indices nécessaires pour découvrir qui veut l’éliminer. Elle rejoint dès lors la Checquy, une organisation secrète chargée de combattre les forces surnaturelles qui menacent la Couronne britannique. Au sein de cette version paranormale du MI5 anglais, la jeune femme, entourée de surdoués aux pouvoirs plus que spéciaux, devra se frayer un chemin dans un univers semé d’embûches et lever le voile sur une conspiration aux proportions inimaginables…

Au final, The Rook se compose donc de seulement 8 épisodes. Dans son casting, la série rassemblait Emma Greenwell, Joely Richardson, Olivia Munn, Adrian Lester, Catherine Steadman, James D’Arcy, Ronan Raftery, Jon Fletcher et Shelley Conn.

