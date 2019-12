The Sinner Saison 3 : Harry Ambrose enquête sur Matt Bomer, en février sur USA Network

Harry Ambrose prépare son retour depuis un moment maintenant, mais cela ne se fera pas avant le début février 2020. USA Network annonce en effet aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce que la saison 3 de The Sinner arrivera sur son antenne le jeudi 6 février.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familier avec la formule de The Sinner, chaque saison commence avec un crime dont le coupable est immédiatement identifié et arrêté. Néanmoins, découvrir ce qui a mené au crime se révèle être le véritable challenge pour le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) et l’investigation lève alors le voile sur un large mystère fait de drames personnels et d’injustices. Matt Bomer fait cette fois face à Pullman, après Jessica Biel et Carrie Coon,

Dans la saison 3, Harry Ambrose se retrouve ainsi sur une affaire en apparence banale. Il enquête sur un accident de voiture mortel à la périphérie de Dorchester, Upstate New York. Au lendemain de cette tragédie, Jamie (Matt Bomer), un citoyen modèle respecté de Dorchester, se tourne vers Ambrose pour obtenir son soutien. Le détective met cependant à jour un crime qui l’entraine dans l’investigation la plus perturbante de sa carrière.

Une fois de plus, Derek Simonds sera le showrunner, tandis que Jessica Biel et Michelle Purple produisent. Le casting de cette saison 3 de The Sinner accueille donc toujours Bill Pullman qui fait cette fois face à Matt Bomer. Ils seront entourés par Chris Messina (The Mindy Project), Parisa Fitz-Henley (Midnight, Texas), Jessica Hecht (Special) et Eddie Martinez (Orange Is the New Black).

