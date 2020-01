The Split Saison 2 : Les avocats d’Abi Morgan sont de retour dans un trailer et dans moins de deux semaines sur BBC One

Presque deux ans après la diffusion de la saison 1, The Split s’apprête à faire son retour sur BBC One pour sa saison 2. On retrouvera donc officiellement la série à partir du mardi 11 février sur BBC One. La chaine britannique a d’ailleurs annoncé que l’intégralité de la saison sera disponible directement sur iPlayer, en parallèle d’une programmation à la semaine.

Pour rappel, The Split est une création d’Abi Morgan (The Hour) qui s’intéresse aux Defoe, une famille à la tête d’une puissante firme contrôlant le marché du divorce à Londres. Lorsque Hannah (Nicola Walker) choisit de quitter sa famille pour travailler pour le cabinet rival, Noble & Hale, elle se retrouve à devoir affronter sa sœur Nina (Annabel Scholey) et sa mère Ruth (Deborah Findlay), qui sont également des avocates à succès.

Pour la saison 2 de The Split, on retrouve la famille Defoe après la fusion avec le cabinet rival. Maintenant, ils travaillent tous pour Noble Hale Defoe. Hannah doit alors s’occuper d’une affaire d’importance pour le cabinet lorsqu’elle prend pour cliente Fi Hansen (Donna Air), la moitié d’un célèbre couple qui veut maintenant mettre un terme à son mariage et échapper à son mari manipulateur, Richie Hansen (Ben Bailey Smith). Leur divorce s’annonce aussi publique que compliqué, tout ce que la presse aime. La vie privée d’Hannah est tout aussi compliquée, entre un mariage qu’elle tente de sauver et une aventure avec Christie qui la remplit de culpabilité.

En parallèle, Rose et James reviennent de leur lune de miel avec l’ambition de commencer une famille tandis que Nina voit son comportement erratique avoir des conséquence. Suite à la fusion, Ruth a perdu son statut et doit se trouver un nouveau but.

Le casting de The Split réunit Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button, Annabel Scholey, Barry Atsma, Stephen Tompkinson, Meera Syal et Deborah Findlay. Ils sont rejoints en saison 2 par Donna Air, Ben Bailey Smith et Damien Molony.

