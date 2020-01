Intimidation : Le secret concocté par Harlan Coben bouleverse des vies, dès à présent sur Netflix

Harlan Coben est un auteur qui est de plus en plus en demande à la télévision. Intimidation (ou The Stranger en version originale) est en effet le troisième show associé à son nom en 4 ans et l’on peut le découvrir dès maintenant sur Netflix.

Développée par le Britannique Danny Brocklehurst, Intimidation est une mini-série qui est une adaptation du roman du même nom écrit par Coben nous plongeant dans la vie d’un homme dont l’existence est totalement bouleversée par une révélation soudaine sur sa femme.

L’histoire se centre ainsi sur Adam Price (Richard Armitage), un avocat sans problème, qui est abordé par une inconnue (Hannah John-Kamen) qui lui révèle que Corinne (Dervla Kirwan), sa femme depuis dix-huit ans, lui a menti sur sa grossesse. Cette révélation pousse Adam à découvrir la vérité, mais celle-ci l’entraine dans une spirale infernale.

Au casting d’Intimidation, nous trouvons donc Richard Armitage, Siobhan Finneran, Jennifer Saunders, Shaun Dooley, Paul Kaye, Dervla Kirwan, Kadiff Kirwan, Hannah John-Kamen, Anthony Head, Stephen Rea, Jacob Dudman, Ella-Rae Smith, Brandon Fellows et Misha Handley.

