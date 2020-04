The Third Day : La mini-série HBO avec Jude Law et Naomie Harris est à son tour repoussée à l’automne

Alors que HBO vient d’annonce que I Know This Much Is True était légèrement décalée pour remplacer The Undoing qui a été repoussée à l’automne prochain, HBO révèle qu’une autre de ses mini-séries n’arrivera pas cet été. The Third Day devait débuter le 11 mai sur la chaine américaine et le lendemain sur OCS en France ne sera également pas proposée avant l’automne prochain.

Création de Dennis Kelly (Utopia), The Third Day est une mini-série en six épisodes qui se divise en deux parties. La première intitulée « Été » met en scène un homme (Jude Law) qui est de passage sur une île mystérieuse sur la côte britannique où il découvre un groupe d’habitants bien décidés à maintenir leur style de vie coûte que coûte.

La seconde partie intitulée « Hiver » se concentre sur une femme venue de l’extérieure (Naomie Harris) qui se rend sur l’île à la recherche de réponses, mais se retrouve à la place dans une bataille dont la conclusion déterminera son destin.

Au niveau de la distribution, Jude Law et Naomie Harris sont entourés dans The Third Day par Katherine Waterston (Inherent Vice), Emily Watson (Chernobyl), Paddy Considine (The Outsider), John Dagleish (The Moorside) et Greg Draven.

Tags : HBO moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.