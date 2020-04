The Walking Dead Saison 10 : Dernier épisode ce week-end sur AMC avant le final… dans quelques mois

C’est à la fois la fin de la diffusion de cette saison 10 de The Walking Dead et le début de l’attente avant la véritable fin de cette saison. En effet, AMC programme ce dimanche (lundi sur OCS Choc) l’épisode 15 qui sera le dernier avant un bon moment, mais ce n’est pas la conclusion de la saison.

La chaine américaine arrive au bout des épisodes qui ont été bouclés avant l’arrêt total de la production de cette saison 10 de The Walking Dead. Le season finale sera proposé tout seul, un peu plus tard. Dans quelques semaines ? Dans quelques mois ? AMC n’a rien communiqué de précis pour l’instant. On peut supposer qu’il sera utilisé comme lead in pour le nouveau spin-off qui a également été repoussé.

En attendant donc, Beta a rassemblé une horde de walkers et lance une attaque massive sur ses ennemis. De leur côté, Eugene, Ezekiel et Yumiko font la connaissance de Princesse qui va se joindre à eux.

Le casting de cette saison 10 de The Walking Dead a réuni Norman Reedus, Danai Jesekai Gurira, Samantha Morton, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Callan McAuliffe et Avi Nash.

