The Watch : Premières images de la série inspirée du Disque-Monde, prochainement sur BBC America

Au Guet ! C’est en septembre 2019 qu’a commencé le tournage de The Watch à Cape Town, en Afrique du Sud et BBC America nous dévoile maintenant les premières images de cette série qui est librement inspirée par le Disque-Monde de Terry Pratchett et plus spécifiquement les romans mettant en scène Le Guet, c’est à dire The Watch dans sa version originale. C’est Simon Allen (The Musketeers) qui se trouve showrunner de ces 8 épisodes composant la saison 1 qui arrivera courant de cette année 2020.

Si le Disque-Monde prend place dans un contexte médiéval-fantastique, The Watch est présentée comme une sorte de « Punk-Rock Thriller » et ce premier aperçu nous confirme donc un esthétique qui s’éloigne de ce que les livres nous offraient. On reste tout de même à Ankh-Morpork, une ville où le crime a été légalisé. La série suit dès lors un groupe de policiers qui, après des années à être purement inutiles, va se retrouver à travailler pour sauver leur ville corrompu de la catastrophe.

À la tête de The Watch se trouve le Capitaine Samuel Vimes. Sous ses ordres, on retrouve Constable Cheery, l’expert en médecine légale de non-binaire, ostracisé par les siens ; Constable Carrot, nouvelle et enthousiaste recrue, élevé par les nains, mais qui est en réalité un humain abandonné à la naissance ; la mystérieuse Corporal Angua, qui a pour mission de former Carrot et de s’assurer qu’il reste en vie. On notera que le duo formé par Fred Colon et Nobby Nobbs, membre de la première heure de The Watch est absent de cette saison 1.

La saison 1 de The Watch met donc en scène Richard Dormer (Beric Dondarrion dans Game of Thrones) dans la peau de Sam Vimes ; Adam Hugill (Pennyworth) joue Constable Carrot, Jo Eaton-Kent (The Romanoffs) est Constable Cheery, Marama Corlett (Blood Drive) incarne Corporal Angua, Lara Rossi (Robin Hood) est Lady Sybil Ramkin et Sam Adewunmi (The Missing) interprète Carcer Dun.

La distribution est complétée par Anna Chancellor (Lord Vetinari), James Fleet (the Archchancellor of Unseen University), Hakeem Kae-Kazim (Captain John Keel), Ruth Madeley (Throat), Bianca Simone Mannie (Wonse) et Ingrid Oliver (Doctor Cruces).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.