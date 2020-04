The White Queen : La Guerre des Deux-Roses prend place dès ce soir sur Chérie 25

Après la diffusion des trois premières saisons de Poldark, Chérie 25 met en pause la saga des Falaises de Cornouailles (qui comprend 5 saisons) et se tourne vers une fiction historique, The White Queen, à partir de ce samedi 4 avril à 21h05.

Cette mini-série en 10 épisodes basée sur le roman de Philippa Gregory (Deux Soeurs pour un Roi) adapté par Emma Frost nous ramène en 1464, alors que l’Angleterre est en guerre depuis neuf ans. Deux familles, les York et les Lancaster, s’opposent violemment pour s’emparer du trône. Entre manigances, déceptions et trahisons, trois femmes, Elizabeth Wood, Margaret Beaufort et Anne Neville, vont avoir un rôle déterminant dans l’histoire. Chacune va défendre à sa façon sa cause et celle des êtres aimés.

L’histoire commence ainsi avec Elisabeth Grey, une veuve qui approche le futur roi Edouard pour lui demander la restitution des terres qui appartenaient à son mari. Edouard tombe instantanément amoureux d’elle mais cet amour est mal vue à la cour. En particulier par le puissant cousin du monarque, lord Warwick. Mais Edouard, brûlant d’amour pour elle, lui propose de l’épouser. Conseillée par sa mère, la jeune femme accepte.

The White Queen met à l’affiche Rebecca Ferguson (Mission Impossible : Rogue Nation), Max Irons (Tutankhamun), James Frain (The Tudors), Caroline Goodall, David Oakes (Victoria), Aneurin Barnard (Thirteen) mais aussi Janet McTeer, Faye Marsay, Eleanor Tomlinson, Juliet Aubrey et Freya Mavor.

Si The White Queen est une mini-série, la chaine américaine Starz a continué d’explorer cette période de l’histoire anglaise à travers d’autres adaptations de romans de Philippa Gregory, donnant la jour à deux suites : la mini-série The White Princess et The Spanish Princess (qui a été renouvelée pour une saison 2).

