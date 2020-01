The Witcher : Un film d’animation commandé en attendant la saison 2 sur Netflix

Au cas où vous l’ignoriez, The Witcher est un gros hit sur Netflix, avec des chiffres annonçant qu’elle est sur le point de devenir la saison 1 la plus populaire de l’histoire du service de streaming.

Personne ne sera étonné d’apprendre dans ces conditions que Netflix a passé commande d’un film animé, nommé The Witcher: Nightmare of the Wolf, en attendant la saison 2 qui est en pré-production.

La plateforme n’a pas révélé grand chose sur ce métrage animé, qui élargira l’univers de The Witcher en se proposant d’explorer une nouvelle menace que doit affronter le Continent. Derrière le projet se trouve les producteurs Lauren Schmidt Hissrich (qui est showrunner de la série) et Beau DeMayo, avec le studio d’animation coréen, Studio Mir qui se trouvait derrière Legend of Korra. Naturellement, il n’y a encore aucune date de mise en ligne.

Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le dernier succès de Netflix, The Witcher se base sur la saga fantastique à succès Sorceleur écrite par Andrzej Sapkowski et se centre sur Geralt de Riv, un sorceleur (ou witcher), un tueur de monstre, entraîné physiquement dès son plus jeune âge et ayant subi des mutations génétiques lui conférant des capacités surnaturelles. Sa destiné se trouve lié à celle de Yennefer, une sorcière, et Ciri, une princesse, sur un Continent où humains, elfes, gnomes et autres monstres se battent et cohabitent pour survivre.

La bande-originale de cette saison 1 de The Witcher, et la fameuse chanson « Toss a Coin To Your Witcher » (interprété par Jaskier) ont également connu un succès que Netflix n’avait à l’évidence pas prévue. Le service de streaming a finalement, avec du retard, rectifié le tir et la B.O. est depuis peu disponible en streaming.

