The Witcher : Le Sorceleur prend son épée dès à présent sur Netflix, une saison 2 déjà commandée

Alors que Game of Thrones a tiré sa révérence sur HBO cette année, un nouveau monde de fantasy prend vie dès à présent sur Netflix, avec l’adaptation de la série littéraire et de jeux vidéos The Witcher. Le géant de la vidéo à la demande met en ligne l’intégralité de la première saison ce vendredi 20 décembre.

Créée par Lauren Schmidt Hissrich et basée sur la saga fantastique à succès Sorceleur écrite par Andrzej Sapkowski, The Witcher est un conte épique sur le destin et la famille. L’histoire prend place ans un monde où êtres humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier. Plus précisément, cette première saison se centre en grande partie sur Geralt de Riv, un sorceleur (ou witcher), c’est à dire un tueur de monstre, entraîné physiquement dès son plus jeune âge et ayant subi des mutations génétiques lui conférant des capacités surnaturelles.

La première saison de The Witcher se compose de 8 épisodes, avec Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Superman) dans la peau de Geralt de Riv, Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) dans le rôle de Yennefer et Freya Allan (Into The Badlands) dans le rôle de Ciri.

Pas d’inquiétude à avoir pour la suite, car Netflix a annoncé le mois dernier le renouvellement de The Witcher pour une saison 2.

Aux côtés d’Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, The Witcher réunit également Jodhi May (Gentleman Jack, Genius), Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude), Adam Levy (Knightfall, Snatch), MyAnna Buring (Ripper Street), Mimi Ndiweni (Black Earth Rising), Therica Wilson-Read (Profile), Emma Appleton (The End of The F**king World), Eamon Farren (The ABC Murders), Joey Batey (Knightfall) ou encore Lars Mikkelsen (House of Cards).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.