The Witcher Saison 2 : Le tournage a commencé, Netflix annonce 7 nouveaux acteurs au casting

Qu’est-ce qui attend Geralt et Roach en saison 2 de The Witcher ? Le tournage de la saison 2 a démarré ce mois-ci au Royaume-Uni, et Netflix en profite ainsi pour dévoiler les premières informations sur les nouveaux épisodes qui sont annoncés pour 2021 sur la plateforme.

Pour rappel, The Witcher se base sur la saga fantastique à succès Sorceleur écrite par Andrzej Sapkowski et prend place dans un monde où êtres humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier. On suit alors Geralt de Riv, un sorceleur (ou witcher), c’est à dire un tueur de monstre, entraîné physiquement dès son plus jeune âge et ayant subi des mutations génétiques lui conférant des capacités surnaturelles.

The Witcher saison 2, les visages familiers

Tout d’abord, on retrouve bien évidemment au casting Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Man of Steel) dans la peau de Geralt de Riv. Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) reprend également le rôle de la magicienne Yennefer. Freya Allan (Third Day, Gunpowder Milkshake) est de retour dans le rôle de Ciri, tout comme Joey Batey (Knightfall, Strike) qui incarne Jaskier.

Egalement de retour dans cette seconde saison de The Witcher, nous avons : MyAnna Buring (Tissaia), Tom Canton (Filavandrel), Lilly Cooper (Murta), Jeremy Crawford (Yarpin Zigrin), Eamon Farren (Cahir), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Terence Maynard (Artorius), Lars Mikkelson (Stregobor), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Royce Pierrseson (Istredd), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss Merigold) et Therica Wilson Read (Sabrina).

Les nouveaux venus dans l’univers de The Witcher

Lauren Schmidt Hissrich (Marvel’s Daredevil, Umbrella Academy), showrunneuse et productrice exécutive de The Witcher, a déclaré : « La réaction positive du public au casting de la première saison a placé la barre très haut quant aux choix des talents de la saison 2. Sophie Holland et son équipe de casting ont une fois de plus trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs accomplis, nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir ces nouvelles histoires prendre vie ».

Ainsi, Netflix nous révèlent les acteurs rejoignant la distribution de cette saison 2. Ainsi, nous avons Yasen Atour (Young Wallander) dans la peau du sorceleur Coen; Agnes Bjorn (Monster) dans le rôle de Vereena ; Paul Bullion (Peaky Blinders) dans celui du witcher Lambert ; Kristofer Hivju (Game of Thrones) pour incarner Nivelle, un homme qui a été maudit ; Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) pour Eskel, encore un witcher ; Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) pour Lydia van Bredevoort , et Mecia Simson dans le rôle de Francesca Findabair, Daisy of the Valley.

Avec la liste des acteurs, la plateforme a aussi officialisé le nom des réalisateurs pour cette deuxième saison de The Witcher : Stephen Surjik (Umbrella Academy) pour les épisodes 1 et 2, Sarah O’Gorman (Cursed) pour les épisodes 3 et 4, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) pour les épisodes 5 et 8, et Geeta V. Patel (Meet The Patels) pour les épisodes 6 et 7.

Ce n’est bien entendu que le début de la production, et nous devrions donc avoir plus d’informations sur cette saison 2 dans les mois qui viennent.

