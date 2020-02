Une saison 2 pour This Way Up, Aisling Bea continue de reconstruire sa vie sur Channel 4

Diffusée entre août et septembre sur Channel 4, la dramédie This Way Up fut l’un des succès de l’an passée. Cette dernière n’a pas encore été officiellement renouvelée pour une saison 2 par la chaine, mais la productrice Sharon Horgan a annoncé son retour.

Plus précisément, Horgan a informé du renouvellement lors d’un podcast, discutant ainsi de sa boite de production, Merman et révélant ainsi qu’elle travaillait sur une seconde saison de la série créée par Aisling Bea.

Dans This Way Up, Bea incarne Áine, une jeune femme irlandaise et catholique qui vit à Londres et est professeur de langues vivantes. Surtout, elle tente de se remettre d’une dépression nerveuse. Dans la série, Horgan incarne sa soeur ainée.

This Way Up met également en scène Tobias Menzies, Kadiff Kirwan, Aasif Mandvi, Indira Varma et Dorian Grover.

La première saison de This Way Up avait rassemblé 700 000 personnes à ses débuts, une performance similaire à Catastrophe ou Year of The Rabbit à leurs débuts. Le chiffre a atteint presque 1.3 millions grâce aux enregistrements et visionnage en ligne. A cela, on peut ajouter le succès critique de la série, nous menant naturellement à un renouvellement.

Pas d’informations encore sur quand sera tournée cette saison 2 de This Way Up. Aisling Bea est en tournée à Los Angeles actuellement et se prépare pour tourner dans le reboot de Maman, j’ai raté l’avion! pour Disney+ aux côtés de rob Delaney, Ellie Kemper et Archie Yates.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.