Titans Saison 2 : Dick et son équipe se préparent pour affronter Deathstroke, dès maintenant sur Netflix

Proposée cet automne sur la plateforme américaine DC Universe, la saison 2 de Titans arrive en France sur Netflix qui met en effet dès à présent tous les épisodes en ligne. Cela ne sera en plus pas la fin, puisque la série a déjà été renouvelée pour une saison 3.

Quoi qu’il en soit, rappelons que Titans est une série de superhéros qui se centre sur Dick Grayson/Robin (Brenton Thwaites) alors qu’il sort de l’ombre de Batman pour prendre la tête de sa propre équipe, les Titans, qui rassemble Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) et Gar/Beast Boy (Ryan Potter).

Alors que la saison 1 se concentrait sur Raven qui était poursuivie par un culte, la seconde se tourne plus vers la formation de l’équipe dirigée par Dick. L’histoire reprend néanmoins avec Rachel et Gar qui doivent trouver un moyen de stopper Trigon (Seamus Deaver). Après cela, Dick se retrouvera à devoir assumer de nouvelles responsabilités en prenant officiellement la charge des Titans et en s’occupant d’entrainer les dernières recrues. Cependant, une ancienne menace refait surface, le dangereux Deathstroke/Slade Wilson (Esai Morales).

Au casting de cette saison 2 de Titans, nous retrouvons donc Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Beast Boy, ainsi que Curran Walters, Alan Ritchson, Minka Kelly et Conor Leslie. En guest stars, nous croiserons Joshua Orpin, Esai Morales, Chelsea Zhang, Chella Man, Iain Glen, Natalie Gumede, Drew Van Acker et Genevieve Angelson.

