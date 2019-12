Le Top 10 des articles les plus lus sur Critictoo en 2019

C’est le dernier jour de l’année 2019 et une année riche en séries, actualité, critiques et chroniques se termine. Pour tourner la page sur cette année qui vient de s’écouler, Critictoo vous propose de vous replonger pour l’occasion dans les 10 articles les plus populaires, c’est à dire ceux qui furent le plus consultés au cours des 364 jours qui se sont écoulés.

Les news (lancements, renouvellements et Cie) qui occupent naturellement une place majeure sur le site, ne sont pas présents dans cette sélection. Il s’agit de critiques ou de chroniques. La majorité des articles ont été publié au cours de cette année 2019, mais certains sont plus anciens.

Personne ne sera choqué d’y retrouver Game of Thrones, même s’il est à souligner qu’en terme de critique à l’épisode, elle n’est pas la plus populaire du site, ce titre revenant à Power qui se termine en début 2020.

On ne fait pas durer le suspense plus longtemps, et voici donc ce qui fut lus le plus sur Critictoo au cours de l’année 2019 :

En vous souhaitant un bon révéillon et à l’année prochaine !

Tags : critictoo moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.