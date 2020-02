Une saison 4 pour Top Boy, les gangsters anglais de Netflix reviendront

Ramener à la vie Top Boy fut visiblement payant pour Netflix, puisque le service de streaming annonce à présent la commande d’une saison 4 de la série britannique que Channel 4 avait annulé il y a maintenant 7 ans de cela.

En effet, Top Boy est une création de Ronan Bennett fut lancée en 2011 sur Channel 4 et s’est arrêtée en septembre 2013 avec, au total, seulement 8 épisodes de produits qui racontaient la montée de Dushane (Ashley Walters) dans le milieu de la drogue à Londres. Cet automne, Netflix mit en ligne une saison 3, toujours scénarisée par Bennett, qui voyait le retour de Dushane venu réclamer sa place dans le marché de la drogue désormais entre les mains de Jamie, le jeune et violent leader d’un gang.

Cette troisième saison comportait à elle seule plus d’épisodes que les deux précédentes. Il apparait ainsi que, pour Top Boy, Netflix était l’endroit parfait pour raconter son histoire. Celle-ci se poursuivra donc.

Ronan Bennett continuera de scénariser et le rappeur Drake reste producteur. Bien entendu, Ashley Walters, Kane Robinson et Michael Ward reprendront leurs rôles respectifs — Dushane, son bras droit Sully et Jamie. La production de cette saison 4 de Top Boy débutera ce printemps.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.