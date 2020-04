Trois mètres au-dessus du ciel : Une romance estivale à l’italienne, à découvrir à la fin du mois sur Netflix

L’été s’installera dès la fin avril sur Netflix avec Trois mètres au-dessus du ciel (également présentée sous le titre Summertime) qui nous proposera un petit voyage en Italie sous le signe de la romance. La mise en ligne de la première saison est annoncée pour le 29 avril sur le service de streaming.

Après plusieurs adaptations cinématographiques, le premier livre de Frederico Moccia a donc désormais le droit à une version série titrée Trois mètres au-dessus du ciel qui nous proposera ainsi une histoire d’amour moderne

Ale et Summer viennent de mondes différents. Il est un ancien champion de moto, sauvage et déterminé à prendre le contrôle de son existence. Elle refuse de se conformer et rêve d’évasion, mais elle sait qu’elle est celle qui maintient la cohésion dans sa famille. Leur amour va grandir à mesure que l’été va avancer. Pour eux, ces vacances seront inoubliables.

Au casting de cette saison de Trois mètres au-dessus du ciel, nous trouvons Coco Rebecca Edogamhe, Ludovico Tersigni, Amanda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe, Thony, Alberto Boubakar Malanchino, Maria Sole Mansutti et Mario Sgueglia.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.