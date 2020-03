Une saison 2 pour Truth Be Told : Octavia Spencer reste au micro sur Apple+

Apple continue de renouveler ses séries. La dernière en date à décrocher une saison 2 est donc Truth Be Told, création de Nichelle Tramble Spellman qui se base sur le roman « Are You Sleeping » de Kathleen Barber — publié en France sous le titre « Le poison de la vérité« .

La première saison de Truth Be Told se proposait donc de nous relater l’histoire de la journaliste d’investigation/podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer) qui a décidé de rouvrir l’affaire qui a fait toute sa carrière. Son travail a en effet aidé à mettre en prison Warren Cave (Aaron Paul), un homme qui a été accusé d’avoir tué le père des jumelles Josie et Lanie Burhman (Lizzy Caplan). Il a toujours clamé son innocence et Poppy doit à présent se demander s’il ment ou non.

La série Truth Be Told a par ailleurs été pensé pour durer plusieurs saisons. Le but est alors qu’elle prenne quelque peu la forme d’une anthologie, à l’image de The Sinner sur USA Network. En somme, on conserve le personnage principal (ici Octavia Spencer) pour se concentrer sur une autre histoire dans la saison suivante.

La créatrice de la série a ainsi déclarée être honoré de continuer à travailler avec Octavia Spencer et « excitée de nouveau explorer notre obsession nationale avec le true crime et comment cela impacte les personnages. »

Truth Be Told rejoint alors les productions Home Before Dark, Little America, Mythic Quest: Raven’s Banquet, Dickinson, See, Servant, For All Manking et The Morning Show qui ont toutes été renouvelées pour une saison 2. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page sur les annulations et renouvellements.

