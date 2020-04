Trying Saison 1 : Rafe Spall et Esther Martin veulent un enfant dans le trailer et en mai sur Apple TV+

Après un mois d’avril tourné vers le thriller avec Home Before Dark et bientôt Defending Jacob, Apple TV+ mise sur la comédie pour le mois de mai en commençant avec Trying qui se dévoile dès à présent, à moins d’un mois de son lancement annoncée pour le 1er mai.

Cette comédie britannique s’intéressent à un couple de trentenaires, Nikki et Jason, qui sont ensemble depuis des années maintenant. Ils essayent d’avoir un enfant, mais découvrent que cela n’est sûrement pas possible pour eux sur un plan biologique.

Face à cette nouvelle, le couple doit repenser son avenir et se tourne vers l’adoption. Cette épreuve les invite à contempler leurs défauts et à quoi ressemble vraiment leur existence.

Cette saison 1 de Trying se compose de 8 épisodes et met en scène Rafe Spall (La Guerre des Mondes), Esther Smith (Cuckoo) et Imelda Staunton (Harry Potter).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.