Ultraviolet Saison 2 : Ola et ses amis reprennent leurs enquêtes, dès maintenant sur Netflix

Diffusée cet automne en Pologne, la saison 2 de la série policière Ultraviolet arrive en France sur Netflix, plus d’un an après la première. En effet, on peut découvrir les épisodes inédits dès aujourd’hui la plateforme de streaming.

Pour rappel, Ultraviolet est une création de Wendy West qui a été inspirée par le livre de non-fiction écrit par Deborah Halber, The Skeleton Crew: How Amateur Sleuths Are Solving America’s Coldest Cases, et qui suit un groupe de détectives amateurs qui enquête sur de vieilles affaires dont la police ne s’occupe pas.

La saison 1 débutait avec Ola Serfin (Marta Nieradkiewicz) qui voit un corps tomber d’un pont et est persuadée que quelqu’un l’a poussé. En dépit de son témoignage, la police conclut à un suicide, elle contacte alors Ultraviolet, une équipe de détectives amateurs en ligne pour élucider le mystère. Après cela, Ola continue de travailler avec l’équipe, résolvant d’autres affaires que la police préfère ignorer.

Au niveau du casting de Ultraviolet, nous trouvons Marta Nieradkiewicz, Sebastian Fabijański, Piotr Stramowski, Agata Kulesza, Bartłomiej Topa, Magdalena Czerwińska, Michał Żurawski, Marek Kalita, Paulina Chapko, Karolina Chapko et Viet Anh Do.

