Une saison 3 pour Brassic, et une saison 2 pour Cobra et Intelligence

L’année 2020 sera chargée pour Sky qui a annoncé avoir au programme 80 séries originales, une progression de 25% comparé à l’année prochaine. L’opérateur a profité par ailleurs d’un évènement londonien pour faire plusieurs annonces, dont le renouvellement de quelques séries.

Tout d’abord, Sky confirme sa tendance à renouveler une série avant même sa diffusion en offrant déjà une saison 2 à sa nouvelle comédie, Intelligence dont la diffusion commence le 21 février prochain. Cette dernière met en scène David Schwimmer (Friends) dans la peau d’un agent de la NSA avide de pouvoir qui prend la tête d’une nouvelle équipe en Angleterre et doit dès lors collaborer avec un analyste incompétent (Nick Mohammed) et sans tact pour lutter contre la cybercriminalité. Cette comédie de bureau de Nick Mohammed a donc obtenu une saison 2 de 6 épisodes.

Elle n’est pas la seule série à avoir décroché une saison 2, c’est également le cas de Cobra, thriller politique scénarisée par Ben Richards (Spooks, Strike) nous entrainant au cœur d’une crise, auprès du comité C.O.B.R.A (Cabinet Office Briefing Room) en charge de gérer les situations d’urgences. La première saison, mise en ligne au mois de janvier plaçait le premier ministre Robert Sutherland face à une panne de courant.

On retrouvera dès lors pour une saison 2 Robert Carlyle et Victoria Hamilton, à savoir le premier ministre et son chef de cabinet face à une nouvelle situation d’urgence lorsqu’un assassinat se produit sur le sol anglais. Cela déclenche une série d’évènements qui menace d’ébranler le pays de manière encore plus importante que les récents évènements.

Enfin, Sky a également annoncé le renouvellement de Brassic pour une saison 3, alors que la saison 2 est prévue pour le mois de mai prochain. Dans cette création de Joe Gilgun et Daniel Brocklehurst, on retrouvera donc la bande d’amis menée par Vinnie (Gilgun) qui cherche des moyens peu conventionnels pour tenter de sortir de leur situation et s’offrir une belle vie.

