Unorthodox : Une jeune femme en quête de liberté se réfugie à Berlin, dans deux semaines sur Netflix

Nouvelle série allemande pour Netflix avec Unorthodox, inspirée par le livre de Deborah Feldman qui nous propose de suivre l’histoire d’une jeune femme en quête identitaire, disponible à partir du 26 mars sur la plateforme.

Plus spécifiquement, on y suit le destin d’une jeune femme, membre du mouvement du judaïsme hassidique, en quête de liberté qui quitte sa communauté juive ultraorthodoxe de New York pour démarrer une nouvelle vie à Berlin. Mais alors qu’elle commence à trouver son propre chemin, son passé la rattrape.

Grandissant dans un milieu codifié où tout était décidé pour elle — ce qu’elle pouvait porter, ce qu’elle avait le droit de lire et à qui elle pouvait parler –, elle vole ainsi des moments en compagnie de personnages de la littérature de Jane Austen et Louisa May Alcott pour imaginer une autre vie. Prisonnière d’un mariage dysfonctionnel avec un homme qu’elle connait à peine, elle réalise que, pour son propre bien, elle doit s’échapper de cette vie.

Se composant de 4 épisodes, Unorthodox est réalisée par l’actrice et réalisatrice Maria Schrader (Deutschland 83 et 86) et réunit dans son casting Shira Haas, Jeff Wilbusch et Amit Rahav.

