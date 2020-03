Upload Saison 1 : Robbie Amell débute sa vie virtuelle après la mort, en mai sur Amazon Prime Video

Après Forever il y maintenant deux ans, Amazon Prime Video recommence à explorer la vie après la mort dans Upload, une comédie dont l’intégralité de la première saison sera donc proposée sur le service de streaming en France à partir du 1er mai.

Comédie de science-fiction de Greg Daniels (Parks and Recreation), Upload nous entraine en 2033 où l’on peut choisir entre risquer la mort ou vivre éternellement dans un monde virtuel.

En 2033, les « moribonds » peuvent être téléchargés dans des hôtels virtuels contrôlés par six entreprises de haute technologie. Nora (Andy Allo) habite à Brooklyn et travaille au service clients de « Lakeview », une entreprise numérique de l’après-vie. Quand Nathan, un codeur fêtard de Los Angeles, a un accident de voiture, sa copine le télécharge dans le monde virtuel de Nora.

Au casting de cette première saison de Upload, nous avons donc Robbie Amell et Andy Allo qui sont également accompagnés par Chris Williams as Dave Anthony, Kevin Bigley, Owen Daniels, Allegra Edwards et Zainab Johnson.

