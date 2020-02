Utopia Falls : Dans le futur, la révolution se fait par la musique et la danse, dès ce vendredi sur Hulu

La musique doit jouer un rôle important cette semaine sur Hulu. En plus de High Fidelity, le service de streaming proposera également la nouvelle Utopia Falls dans laquelle le hip-hop lance une révolution futuriste, et ce, dès ce vendredi.

Créée par R.T. Thorne (Blindspot, Find me in Paris), Utopia Falls prend la forme d’une dystopie nous entrainant plusieurs centaines d’années dans le futur, au cœur de la dernière colonie sur Terre, dans la ville de New Babyl. Là, 24 adolescents sont choisis pour participer à la compétition musicale annuelle, The Exemplar.

Pour la majorité d’entre eux, c’est l’opportunité d’entrer dans l’Histoire, mais la découverte d’un mystérieux centre d’archives qui les expose à la musique et la culture du passé, un groupe de jeunes commence à remettre en question tout ce qu’ils connaissent et ils se retrouvent rapidement à devoir faire face au gouvernement qui veut contenir une rébellion naissante.

Au casting de cette saison 1 d’Utopia Falls, nous trouvons Robyn Alomar, Akiel Julien, Robbie Graham-Kuntz, Humberly Gonzalez, Phillip Lewitski, Devyn Nekoda, Mickeey Nguyen, Sean Baek, Kate Drummond, Melissa Strong, Alexandra Castillo et Snoop Dogg.

Tags : Hulu moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.