Pas de saison 2 pour V Wars, la guerre contre les vampires prend fin sur Netflix

L’apocalypse vampirique ne trouve définitivement pas son public. Avec l’annulation de The Passage après une saison, celle-ci n’a pas duré sur FOX. Elle reprenait à sa manière sur Netflix avec la série de vampires V Wars. Cela n’ira pas bien loin, vu que le service de streaming vient d’annoncer l’annulation de cette dernière après une saison, mise en ligne il y a près de 4 mois sur la plateforme.

Basé sur le comic book de Jonathan Maberry et Alan Robinson publié chez IDW, V Wars nous raconte l’histoire du docteur Luther Swann (Ian Somerhalder, Vampire Diaries) qui pénètre dans un monde d’horreur indicible quand une mystérieuse maladie transforme son meilleur ami Michael Fayne (Adrian Holmes) en un prédateur assoiffé de sang.

Tandis que le virus se répand, faisant toujours plus de victimes, la société se divise en deux camps avec les gens « normaux » d’un côté, et les « vampires » de l’autre. Luther Swann se lance alors dans une véritable course contre la montre pour tenter de comprendre ce qui se passe, tandis que Michael Fayne devient le puissant leader des suceurs de sang.

Les 10 épisodes de V Wars mettait ainsi en scène Ian Somerhalder, Adrian Holmes, Peter Outerbridge, Kyle Harrison Breitkopf, Laura Vandervoort, Jacky Lai et Kimberly-Sue Murray.

En parallèle à l’annulation de V Wars, Netflix a également annoncé l’annulation de la série October Faction, mais également le renouvellement de Locke & Key pour une saison 2.

