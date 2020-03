Vagrant Queen : La nouvelle princesse de l’espace fait son entrée explosive dès ce soir sur SyFy

SyFy a fait ses adieux à Killjoys l’été dernier, mais la chaine américaine a déjà trouvé une série pour offrir le même genre de divertissement avec Vagrant Queen, une nouvelle aventure spatiale misant sur l’action avec une pointe d’humour et de danger potentiellement épique. Elle fait ses débuts dès ce soir sur la chaine américaine.

Adaptation du comic book signé Mags Visaggio (Eternity Girl) édité chez Vault, Vagrant Queen nous parle de la princesse Elida, contrainte de fuir sa planète natale après un coup d’État. Suite à la révolte, ses parents sont considérés comme morts et elle a donc quitté son monde et a passé ensuite une grande partie de sa vie à fuir et arpenter les coins dangereux de la galaxie.

Lorsqu’un ancien frenemy, nommé Isaac, refait surface dans sa vie avec des informations sur sa mère, Elida décide de retourner chez elle dans le but d’organiser une mission de sauvetage avant que son plus vieil adversaire, le Commander Lazaro, ne la retrouve.

La distribution rassemble Adriyan Rae (Light as a Feather) dans le rôle de la princesse Elida ; Paul du Toit est le Commander Lazaro ; et Tim Rozon (Wynonna Earp) incarne Isaac. Le casting est complété par Alex McGregor, Colin Moss, Clayton Boyd et Leon Clingman.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.