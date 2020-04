Valeria : Crise créative et conjugale, dès à présent dans un trailer et en mai sur Netflix

Une écrivaine qui traverse une crise créative et conjugale trouve refuge et soutien auprès de ses trois meilleures amies dans Valeria, la nouvelle série espagnole de Netflix qui sera mise en ligne dès le 8 mai et qui se dévoile dès à présent avec un trailer.



Créée par María López Castaño et basée sur les romans d’Elisabet Benavent, Valeria nous relate donc la vie d’uune écrivaine en crise, pour qui rien ne va plus, ni ses romans, ni son mari. Heureusement, elle peut compter sur ses trois meilleures amies, Carmen, Lola et Nerea, qui la soutiennent au fil de ses aventures… tout en explorant les leurs ! Valeria et ses copines se retrouvent donc plongées dans un formidable tourbillon d’émotions où se côtoient l’amour et l’amitié, la jalousie, l’infidélité, le doute, le chagrin, les secrets, le travail, les soucis, mais aussi la joie et les beaux projets d’avenir.

Notons par ailleurs qu’une saison 2 serait déjà en développement, avec une production qui devrait démarrer lorsque tout sera revenu à la normal en Espagne.

La distribution de cette saison 1 de Valeria réunit Diana Gómez, Paula Malia, Silma López, Teresa Riott, Maxi Iglesias, Ibrahim Al Shami et Aitor Luna.

