Vampires : Les créatures de la nuit s’installent à Paris, dans moins de deux semaines sur Netflix

Les créatures surnaturelles ne cessent d’inspirer les scénaristes, spécifiquement les vampires dans le cas qui nous intéresse présentement. Ainsi, après V-Wars avec Ian Somerhalder, la relecture du mythe de Dracula par les créateurs de Sherlock, ou encore What We do in The Shadows qui revient prochainement, les assoiffées de sang débarquent en France et sur Netflix avec la série tout simplement intitulée Vampires, disponible le 20 mars.

Dans cette création de Benjamin Dupas et Isaure Pisani-Ferry, en collaboration avec Anne Cissé, es Vampires existent. Ici, parmi nous. Aujourd’hui dans Paris, la famille de Martha Radescu (Suzanne Clément) vit clandestinement. Mais lorsque Doïna, 16 ans, (Oulaya Amamra) se révèle vampire d’un nouveau genre, leur équilibre fragile explose.

Mi-humaine mi-vampire, Doïna apprend à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire fascinée par sa singularité.

Cette saison 1 de Vampires met à l’affiche Oulaya Amamra, Suzanne Clément mais aussi Aliocha Schneider, Dylan Robert, Mounir Amamra, Pierre Lottin, Juliette Cardinski et Kate Moran.

