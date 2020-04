Van Der Valk Saison 1 : Marc Warren résout des crimes à Amsterdam, dès ce week-end sur ITV

Un nouveau détective vient rejoindre les rangs d’ITV, ou dirons-nous plutôt qu’un policier fait son retour au sein d’une nouvelle série avec Van Der Valk, qui commence dimanche 26 avril sur la chaine britannique.

Plus spécifiquement, Simon « Piet » Van der Valk est un détective hollandais intelligent et radical qui travaille à Amsterdam. Il résout les crimes les plus mystérieux grâce à son sens de l’observation et de la déduction. Le personnage trouve son origine dans les romans de Nicolas Freeling et a déjà été incarné par Barry Foster de 1972 à 1992 pour un total de 5 saisons.

C’est maintenant Marc Warren qui endosse le costume de Van der Valk dans cette nouvelle version signé Chris Murray (Lewis, Inspecteur Barnaby) dont la saison 1 se compose de 3 épisodes de 90 minutes qui furent filmés à Amsterdam

Prepare to be enthralled as detective Van Der Valk and his team take on compelling new crime mysteries in the beautiful city of Amsterdam. Don't miss this brilliant new series coming soon to ITV. #VanDerValk 📺 ITV 📅 Sunday 26th April 🕘 8pm pic.twitter.com/mlCaQmPxJx — Van der Valk (@VanderValkTV) April 16, 2020

Cette saison de Van Der Valk réunit, autour de Marc Warren, les acteurs Maimie McCoy (The Musketeers), Luke Allen-Gale (Dominion), Elliot Barnes-Worrell (Jericho), Darrell D’Silva (Strike Back), Emma Fielding (Les Misérables), Kees Boot (Judas), Reinout Bussemaker (Flikken Maastricht), Frances Grey (Home Fires), Daniel Lapaine (The Durrells), Stephanie Leonidas (Snatch), Mike Libanon (Kill Switch) et Vineeta Rishi (Line of Duty).

