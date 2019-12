Une saison 5 pour Van Helsing qui sera également la dernière pour la tueuse de vampires de SyFy

C’est ce vendredi que la saison 4 de Van Helsing se conclura sur la chaine américaine SyFy. Cela ne marquera pas la fin du show, puisqu’il vient d’être annoncé qu‘une saison 5 avait été officiellement commandée.

Cette cinquième saison qui sera très certainement programmée l’automne prochain sur SyFy sera également la toute dernière. En effet, l’histoire de Van Helsing ne se terminera pas sur un cliffhanger, les scénaristes planifiant ainsi une véritable conclusion.

Naturellement, il est légèrement trop tôt pour spéculer sur la direction que prendra l’histoire après le final de la saison 4. Rappelons que Vanessa Van Helsing (Kelly Overton) évolue dans un monde désormais dominer par les vampires et que, pour permettre aux humains de reprendre le dessus, elle doit mettre un terme à la plus grande des menaces et ainsi faire face à Dracula (Tricia Helfer).

Pour rappel, Van Helsing a été créée par Neil LaBute a changé de showrunner au début de la saison 4. Elle est maintenant entre les mains de Jonathan Walker qui se chargera de l’emmener à sa conclusion. Au niveau du casting, Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Tricia Helfer, Nicole Munoz, Keeya King, Rukiya Bernard et Aleks Paunovic devraient être de retour.

