Veronica Mars Saison 4 : Neptune est pris pour cible, mais Veronica est sur l’affaire, dès ce soir sur WarnerTV

Proposée l’été dernier sur le service de streaming américain Hulu, la saison 4 de Veronica Mars — qui prend place non pas après la saison 3, mais après le film — arrive aujourd’hui en France sur la chaine WarnerTV à partir de 20h55 à raison de deux épisodes par semaine.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec Veronica Mars (vous pouvez lire cet article), c’est une création de Rob Thomas (iZombie) qui nous entrainait à Neptune, une petite ville fictionnelle sur la côte californienne où les très riches côtoient les très pauvres. Au milieu se trouvent Veronica Mars (Kristen Bell) et son père, Keith (Enrico Colantoni). Tout débute après le meurtre de la meilleure amie de Veronica, Lilly Kane. Le shérif Mars a accusé le père de cette dernière, provoquant un tollé dans la communauté. Le duo père/fille se retrouve alors à diriger une agence de détectives privés.

Dans cette saison 4 de 8 épisodes de nouveau scénarisée par Thomas, Diane Ruggiero-Wright et Dan Etheridge, il y a des touristes qui se font tuer à Neptune et c’est très mauvais pour l’industrie locale. La famille d’une des victimes engage Mars Investigations pour trouver le meurtrier de leur fils.

Enfin, en plus de Kristen Bell, cette saison 4 de Veronica Mars sera marquée par le retour de nombreux visages familiers de la série avec Enrico Colantoni, Ryan Hansen, Jason Dohring, Percy Daggs III, Francis Capra, David Starzyk, Max Greenfield et Adam Rose. D’autres s’ajoutent à la distribution comme Dawnn Lewis (A Different World), J.K. Simmons (Counterpart), Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) ou encore Mary McDonnell (Major Crimes).

