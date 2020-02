Vida Saison 3 : Le bar d’Emma et Lyn rouvre ses portes en avril sur StarzPlay

Alors que Sweetbitter avec laquelle elle avait été lancée a récemment été annulée, Vida prépare son retour ce printemps avec sa saison 3. Plus précisément, nous pourrons la découvrir en France sur StarzPlay dès le 26 avril.

Pour rappel, Vida est une dramédie relationnelle et familiale qui débute quand deux sœurs mexicano-américaines que tout oppose, Lyn (Melissa Barrera) et Emma (Mishel Prada), sont forcées de retourner dans leur quartier d’enfance pour se confronter au passé et à la véritable identité de leur mère. Elles ont alors repris le bar de leur mère et doivent sans tarder commencer à le rendre rentable si elles ne veulent pas le perdre.

Dans cette saison 3 qui ne comptera que 6 épisodes, Lyn et Emma surfent sur leurs récents succès, mais elles vont déterrer un vieux secret qui va faire remonter à la surface des fantômes et inviter de nouveaux ennemis.

Au casting de cette nouvelle et courte saison de Vida, nous pourrons donc retrouver Melissa Barrera et Mishel Prada, mais aussi Ser Anzoategui, Chelsea Rendon, Carlos Miranda et Roberta Colindrez.

