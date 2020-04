Code 404 : La comédie policière et futuriste avec Daniel Mays et Stephen Graham est disponible dès à présent sur Sky One

Avant de retrouver la bande à Vinnie pour une saison 2 de Brassic, Sky One nous introduits à un nouveau duo de policiers pas comme les autres avec Code 404, dont l’intégralité de la saison 1 est disponible dès ce mercredi 29 avril.

Nous venant de Daniel Peak, la série Code 404 se déroule dans un futur proche où les détectives John Major et Roy Carver sont des références en matière de lutte contre la criminalité. Tout va bien pour ce duo de chocs jusqu’à une mission en infiltration qui tourne mal. John Major est alors abattu et perd la vie.

Les forces de police refusent d’abandonner ainsi un de leurs meilleurs hommes et il revient alors parmi les vivants un an plus tard, en partie sous la forme d’une intelligence artificielle. Il est alors convaincu qu’il est encore plus performant qu’avant. En vérité composé d’un certain nombres de bugs, Major est maintenant déterminé à retrouver la personne qui l’a tué, prouver qu’il est un bon flic, et sauver son mariage et son amitié avec son partenaire.

Se composant de 6 épisodes, cette saison de Code 404 met ainsi en scène Daniel Mays, Stephen Graham et Anna Maxwell Martin.

