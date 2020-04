Gangs of London : Après Peaky Blinders, Joe Cole prend la tête du crime organisé de Londres, dès ce soir sur Sky Atlantic

Une turbulente guerre pour le pouvoir prend place à Londres dans la nouvelle série Gangs of London, à la suite de la mort du chef le plus puissant du crime organisé. Cela commence ainsi à partir de ce jeudi 23 avril 2020 en Angleterre sur Sky Atlantic et aux États-Unis sur Cinemax.

Nous venant de Gareth Evans (The Raid) et Matt Flannery, Gangs of London est une série d’action qui commence avec l’assassinat de Finn Wallace (Colm Meaney) qui fut le chef le plus puissant du crime organisé pendant 20 ans. C’est son impulsif fils Sean Wallace (Joe Cole, aka John Shelby dans Peaky Blinders) qui doit prendre sa place, avec l’aide de la famille Dumani, dirigée par Ed Dumani (Lucian Msamati). Son ascension au pouvoir a des répercussions dans le monde du crime organisé, impactant la mafia albanaise et la mafia turque, le Cartel de drogue du Pakistan, la Triade, les Yardies, les gipsys, les Italiens et plus encore.

Sean Wallace a donc besoin d’aide, et peut-être que la personne la plus apte à l’épauler serait Elliot Finch (Sope Dirisu) qui, jusque-là, n’a pas eu de chance dans la vie et qui est étrangement intéressé par la famille Wallace. Lorsque le vent tourne, Elliot se retrouve alors au cœur de la plus grande organisation criminelle de Londres.

Se composant de 9 épisodes, cette saison de Gangs of London met à l’affiche Joe Cole, Asif Raza, Sope Dirisu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Mark Lewis Jones, Valene Kane, Narges Rashidi, Jing Lusi, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Orli Shuka, Emmett J. Scanlan, Colm Meaney, David Bradley.

