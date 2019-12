Une saison 2 pour Virgin River, Melinda reviendra sur Netflix en 2020

Il apparait que les abonnés de Netflix avaient besoin d’un petit peu de romance sur leur télévision en cette fin d’année, puisque Virgin River décroche un renouvellement deux semaines après sa mise en ligne. La série reviendra ainsi avec une saison 2 l’an prochain.

Étant donné que Virgin River se base sur les romans de Robyn Carr (publiés en France sous le titre Les Chroniques de Virgin River) et que la série littéraire compte une vingtaine de titres, la showrunneuse Sue Tenney ne devrait pas manquer de matériel pour continuer l’histoire.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série romantique, elle suit Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) qui répond à une annonce pour un travail d’infirmière dans la petite ville de Virgin River dans l’arrière-pays californien. Elle espère que cela sera l’endroit parfait pour repartir à zéro. Rapidement, elle découvre que la vie n’est pas nécessairement plus simple loin de tout et qu’elle va devoir travailler sur elle-même avant de pouvoir faire de Virgin River sa maison.

Au casting de Virgin River, nous trouvons Alexandra Breckenridge et Martin Henderson dans les premiers rôles et ils sont accompagnés par Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Jenny Cooper et Lauren Hammersley.

